صالة كريستي تعرض "قصر عربي" للبيع بـ99 مليون دولار

تعرض صالة كريستي للمزادات "قصر عربي" للبيع بمبلغ 99 مليون دولار، وسيكون ذلك مع افتتاح الفرع الأول لقطاع العقارات بكريستي في الشرق الأوسط، والذي سيكون مقره دبي في أكتوبر المقبل.

وصرح نائب الرئيس والمدير الإقليمي بكريستي Joachim Wrang-Widén أن الشركة تخطط لافتتاح 3 إلى 4 فروع بالمنطقة في المستقبل، وأن البحرين من ضمن الخيارات المتاحة.

وأضاف أن الشركة لديها عدد من العقارات للبيع في دبي، ولكن لن يتم الإفصاح عنها في الوقت الراهن.

يذكر أن مبيعات صالة كريستي من الأعمال الفنية بدبي بلغت 250 مليون دولار منذ الافتتاح في عام 2006.