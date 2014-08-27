عجز ميزانية أميركا سيرتفع مع تراجع ضرائب الشركات

قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2014 من المتوقع أن يبلغ 506 مليارات دولار.

يأتي هذا التوقع بزيادة طفيفة عن المستوى الذي توقعه المكتب في إبريل والبالغ 492 مليار دولار على أساس إيرادات أقل من المتوقع لضرائب الشركات. وتنتهي السنة المالية 2014 في الثلاثين من سبتمبر.

وقال مكتب الميزانية إن العجز في الميزانية الأميركية من المتوقع أن يبقى عند مستويات أقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2018، لكنه سينمو بعد ذلك ليرتفع إلى حوالي 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإيرادات ستنمو فقط‭ ‬بوتيرة أسرع بشكل طفيف من الاقتصاد، في حين من المتوقع أن يسجل الإنفاق زيادة أسرع.