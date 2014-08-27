مصر تجري مفاوضات مع الإمارات لتوفير النفط لمدة عام

علمت قناة "العربية" من مصدر في وزارة البترول المصرية أن مصر تجري مفاوضات مع الإمارات لتوفير احتياجاتها من المنتجات البترولية لمدة عام بدءا من سبتمبر المقبل .

وأوضح المصدر أن المفاوضات تدور حاليا حول قيمة هذه المنتجات التى من المنتظر أن تصل الى 9 مليارات دولار وبشروط ميسرة, مؤكدا انها لن تكون منحة وإنما بفائدة محدودة وبشروط ميسرة فى السداد .

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق أمس على دراسة مقدمة من وزير الكهرباء لفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لانتاج الطاقة المتجددة من خلال تحديد تعرفة تكلفة الانتاج ووضع اتفاقية لشراء الطاقة من الشركات.

وسوف تُعرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية في الحكومة لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية بجانب الدراسة القانونية الخاصة تمهيدا لإعلانها أمام المستثمرين.

من جانبه قال وزير الكهرباء ان وزارته تلقت عروضا من شركات عدة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.