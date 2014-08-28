التميمي: تخصيص 860 مليون دولار لموازنة بغداد في 2015

أعلن محافظ بغداد علي محسن التميمي عن البدء بإعداد خطة موازنة العام المقبل، والتي تقدر بـ1.289 تريليون دينار، ما يعادل 860 مليوناً و172 ألف دولار والمتضمنة مشاريع لقطاعات التربية والرياضة والماء والمجاري والإدارة المحلية والبلديات والثقافة والتخطيط العمراني وقطاعات الإسكان والأمن.

وقال بيان للمحافظة: إن محافظ بغداد أكد خلال اجتماعه بمديريات بغداد الخدمية ومديري الأقسام في المحافظة "أن هذا الاجتماع تضمن إعداد خطة مشاريع العام المقبل، مبيناً أن الخطة تضمنت تخصيص 449 مليار دينار، ما يعادل 386 مليون دولار للإدارة المحلية، و171 مليار دينار، ما يعادل 147 مليون دولار لمديرية ماء بغداد و255 مليار دينار، ما يعادل 219 مليون دولار لمجاري بغداد و100 مليار دينار، ما يعادل 86 مليون دولار للبلديات و50 مليار دينار، ما يعادل 43 مليون دولار لقطاع الصحة و80 مليار دينار، ما يعادل 69 مليون دولار لقطاع التربية والتعليم و80 مليار دينار، ما يعادل 69 مليون دولار لقطاع الزراعة و20 مليار دينار، ما يعادل 17 مليون دولار للشباب والرياضة و4 مليارات دولار، ما يعادل 3.5 مليون دولار لقطاع الثقافة ومليار للتخطيط العمراني وسيكون هناك مبالغ للجانب الأمني والإسكان".

وأكد التميمي "أن خطة العام الحالي تم إعدادها بالكامل والمصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة، وتم رفعها إلى وزارة التخطيط، لافتاً إلى أن الخطة تضمنت أكثر من 400 مشروع تم اكتمال استملاكات الأراضي والكشوفات ونحن بصدد إقرار الموازنة من أجل الإعلان عنها، ومن ثم مرحلة الإحالة والمباشرة حيث تشمل الخطة بنى تحتية ووحدات سكنية ومدارس وملاعب ومجمعي ماء المعامل وسبع قصور الذي سيقضي على شح الماء لمساحة تصل إلى 8 آلاف متر مكعب وغيرها من المشاريع الأخرى المهمة".