قطر تتطلع للاستثمار في قطاع الزراعة بالمغرب

كشف وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أن بلاده تتطلع للاسثتمار في القطاع الزراعي بالمغرب واستيراد المواد الغذائية.

وقال العمادي خلال لقائه مؤخراً بوزير الزراعة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، إن بلاده تطمح باستيراد جل ما تحتاجه من المواد الغذائية، مادامت تربط قطر بالمغرب علاقة جيدة في العديد من المجالات.

وأضاف الوزير أن قطر ترغب في الاستثمار في القطاع الزراعي بالمغرب، بسبب خصوبة القطاع ووجود إمكانيات كبيرة في المجال الزراعي.

من جهته، أعرب عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري عن رغبة المغرب في هذا التعاون، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا الموضوع مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن دولة قطر قدمت هبة مالية للمغرب وقعت بشأنها الأسبوع الماضي اتفاقية لتمويل مشروعين زراعيين يهمان الري بمنطقة أسجن (إقليم وزان) وتنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية لجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة.

ويسعى المشروع الأول الذي تبلغ كلفته 61 مليون دولار، منها 48 مليون دولار ممولة بواسطة المنحة القطرية، إلى تعزيز الري بمنطقة أسجن بإقليم وزان.

أما المشروع الثاني الذي تبلغ كلفته 109 ملايين دولار من ضمنها 88 مليون دولار ستمول من طرف الهبة القطرية، فيهدف إلى تهيئة وتجهيز مساحة إجمالية بـ16 مليون هكتار من خلال خلق محميات رعوية.