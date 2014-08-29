البحرين تجتمع مع مستثمرين للترويج لسندات سيادية

أظهرت وثيقة لمرتبي أول إصدار سيادي محتمل للسندات في البحرين في أكثر من عام أن المملكة اختارت أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار سندات طويلة الأجل.

وتأمل الدولة الخليحية بالاستفادة من أسعار الاقتراض التي انخفضت إلى مستويات تاريخية، وطلب كبير من المستثمرين على السندات الخليجية للحصول على شروط جيدة لصفقة قد يصل أجلها إلى 30 عاما.

وقالت الوثيقة إن البحرين اختارت سيتي غروب وبنك الخليج الدولي وميتسوبيشي يو إف جيه وستاندرد تشارترد لترتيب الجولات الترويجية التي ستبدأ في الثاني من سبتمبر.

وقد يتم إطلاق سندات دولارية من الحجم القياسي - الذي لا يقل في العادة عن 500 مليون دولار - عقب الجولات الترويجية بناء على أحوال السوق. ووصفت الوثيقة أجل السندات المحتملة بأنه طويل، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

والمرة السابقة التي باعت فيها سندات سيادية كانت في يوليو 2013، عندما أكملت اتفاقا قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات اجتذب طلبات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف المبلغ النهائي.

وكان من المتوقع أن تدخل البحرين السوق منذ بعض الوقت، وترددت شائعات في السوق عن اختيار بنوك لترتيب الاتفاق، لكن الأطراف المعنية لم تؤكد ذلك.

وتزيد البحرين الإنفاق على برامج اجتماعية منذ مطلع العام 2011.

وستعقد الجولات الترويجية في السعودية والإمارات في الثاني والثالث من سبتمبر على الترتيب، وستعقد أيضا اجتماعات على مدى ثلاثة أيام مع مستثمرين في الولايات المتحدة بدءا من الثالث إلى الخامس من سبتمبر.

وستختتم الجولة في لندن في الثامن من سبتمبر.