وفد سعودي لإندونيسيا لتسريع استقدام العمالة المنزلية

قال رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي" في السعودية، أيوب باسلامة، إن وفدا حكوميا رفيعا من وزارة العمل السعودية سيزور جاكرتا في الخامس من سبتمبر المقبل، يلتقي مسؤولين إندونيسيين لتذليل عقبات استقدام العمالة المنزلية، ومناقشة جملة من الملفات الخاصة بفتح استقدام العمالة، وتذليل العقبات التي تواجه عمليات استقدامها من إندونيسيا إلى السعودية.

ولم يتفق الطرفان بعد على المرتبات الشهرية التي من المتوقع أن يتقاضاها العامل المنزلي وفقا لمراقبين، ولاسيما أنهم قد عقدوا في الأشهر السابقة اجتماعا في العاصمة الرياض، لم يتم التوصل فيه إلى صيغة مقبولة بين الطرفين، إلا أن ما تم تداوله أن الإندونيسيين حددوا راتب عمالتهم بـ 1500 ريال شهريا مع إجازة يوم في الأسبوع، على أن يحسب ذلك اليوم بـ50 ريالا إذا تطلب الأمر عمل العامل المنزلي ذلك اليوم، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وهنا عاد رئيس "أبجاتي" ليقول: إن الطرفين سيتفقان في أثناء اجتماع جاكرتا على كثير من البنود العالقة، وسيتم إنهاء كثير من المواضيع، وستعود عمليات استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، مضيفا أن الحكومة الإندونيسية اعتمدت إنشاء مراكز جديدة لتعليم العمالة المنزلية وتطويرها في مختلف المجالات كالطبخ والنظافة وغيرهما، وسيكون لدى العامل والعاملة على حد سواء خلفية كبيرة عن الأعمال التي سيقوم بها عند مباشرته عمله المنزلي.

وأشار باسلامة إلى أن الحكومة ناقشت أهمية إيجاد شركات إندونيسية للاستقدام على غرار الشركات السعودية الخاصة بالاستقدام في السعودية، التي بدأت أعمالها أخيرا، متوقعا أن عملية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا لن تتجاوز شهرين إلى السعودية بعد الاتفاق.

وأكد رئيس "أبجاتي" أن تسيير الأمور على ما يرام بعد تشكيل الحكومة الجديدة في أكتوبر المقبل.