1.7 تريليون ريال حجم النقد في الاقتصاد السعودي

حقق عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل نموا شهريا بنسبة 1.4% بنهاية شهر يوليو من العام الجاري ليصل إلى مستويات 1.669 تريليون ريـال، مقارنة بشهر يونيو الماضي من العام نفسه، لتعادل قيمة الزيادة نحو 22.3 مليار ريال.

وواصل عرض النقود بهذا سلسلة نموه للشهر السابع على التوالي، محققا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق، وتحديدا منذ بداية عام 1993، حيث تشير البيانات آنذاك إلى أنها كانت عند مستويات 228.4 مليار ريـال، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وبمقارنة مستوياته بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل أيضا نموا بنسبة 13.3 في المئة، أي ما يعادل 195.3 مليار ريـال، بعد أن كان عند مستويات 1.474 تريليون ريال بنهاية يوليو 2013.

كما سجل نموا منذ بداية العام بلغت نسبته 5.7% بعد أن كان عند مستويات 1.579 تريليون ريـال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، بقيمة زيادة بلغت 89.7 مليار ريـال.

يذكر أن عرض النقود لم يسجل سوى تراجع شهري واحد فقط منذ بداية العام، وكان هذا في شهر يونيو من العام الجاري.

ويعرف عرض النقود بمفهومه الشامل والواسع "ن3" بكمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد.