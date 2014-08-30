صندوق النقد يوافق على إقراض تونس 217 مليون دولار

قال صندوق النقد الدولي إنه أكمل مراجعة لبرنامجه لإقراض تونس، وإن مجلس المديرين وافق على تقديم شريحة ائتمانية بقيمة 217.5 مليون دولار للبلد الذي انطلقت منه شرارة انتفاضات الربيع العربي.

وأضاف الصندوق أنه بذلك يرتفع إجمالي حجم الأموال التي قدمها لتونس بمقتضى برنامج الإقراض إلى حوالي 1.1 مليار دولار.

ووافق صندوق النقد العام الماضي على دعم تونس من خلال برنامج إقراض مدته عامان قيمته حوالي 1.74 مليار دولار. في المقابل، وافقت تونس على اتباع سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة، وجعل سوق الصرف الأجنبي أكثر مرونة.

وقال صندوق النقد إن تونس تقيدت حتى الآن بجميع شروط البرنامج، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية على الرغم من وضع اقتصادي صعب مع ارتفاع للبطالة وزيادة في الاختلالات.