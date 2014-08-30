غياب ثقافة الجودة

خلال الفترة من 1416هـ ــ 1426هـ استوعبت الجامعات السعودية 24 في المئة من خريجي الثانوية العامة بسبب عدم تكافؤ نمو التعليم الجامعي مع النمو السكاني، حيث كان معدل خريجي الثانوية العامة 9 في المئة في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة القبول 4.5 في المئة فقط.

وأدى هذا الواقع إلى زيادة الضغوط على الجامعات لاستيعاب عدد من الطلبة يفوق طاقاتها الاستيعابية باستثناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي بقيت صامدة أمام العواصف، وظلت هي الجامعة النوعية الوحيدة في البلاد التي تعتمد الجودة وليس العدد.

هذا الواقع أدى إلى ارتباك في الجامعات والاهتمام بالجانب العددي أمام الضغوط الحكومية والشعبية، وظل مديرو الجامعات يقضون معظم أوقاتهم في تلقي خطابات «التوصيات» لقبول هذا الطالب أو ذاك وطريقة التعاطي مع هذا الواقع والرد على هذه الخطابات.

زاد من المشكلة أن التخصصات النظرية كانت تمثل 76 في المئة مقابل 24 في المئة للتخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل.

لكن منذ مطلع 1426هـ بدأت العملية في الانفراج مع ارتفاع إقامة الجامعات والكليات في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وزيادة عدد المعروض من المقاعد في الجامعات وتم ردم هذه الفجوة في سنوات قليلة.

لكن إدارات هذه الجامعات وعلى خلفية أزمة القبول الماضية ظلت تعتقد أن مجرد القبول والتخريج كاف لوجود الجامعة لعدم وجود ثقافة اجتماعية للجودة التعليمية، وغياب معايير للقياس سواء بالنسبة للخريجين أو التخصصات في هذه الجامعات بسبب تردد مركز «قياس» في تبني هذا المشروع لعدم كشف الواقع المتردي لبعض الجامعات والتخصصات أمام الملأ.. والخاسر الأكبر هو الوطن.

• نقلاً عن عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140830/Con20140830720322.htm