395 وظيفة للسعوديين بـ12 شركة والمقابلات غداً

أعلنت 12 شركة في القطاع الخاص رغبتها في شغل 395 وظيفة في عدد من المجالات والتخصصات بالكفاءات الوطنية المؤهلة من السعوديين والسعوديات، وذلك خلال الأسبوع المقبل، عبر مركز التأهيل والتوظيف بغرفة الرياض منها 257 للشباب، و 138 للشابات. وأوضحت الشركات أن المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستجري بالتنسيق مع المركز خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر .

وتبدأ يوم الأحد 31 أغسطس بمقر شركة الاتصالات المتكاملة العاشرة صباحاً المقابلات الشخصية لشغل 7 وظائف تحت مسمى (مندوب علاقات حكومية/مشغل مركز اتصال) للحاصلين على المتوسطة وما فوقها، وفي يوم الاثنين 1 سبتمبر سيتم إجراء المقابلات الخاصة لشغل 50 وظيفة في شركة الشايع الدولية تحت مسمى (بائعين/ مدراء معارض/ مشرفي معارض)، وستكون المقابلات بمقر الغرفة الساعة العاشرة صباحاً، بحسب صحيفة "الجزيرة".

ويوم الثلاثاء 2 سبتمبر تجري المقابلات الشخصية بمقر الغرفة الساعة العاشرة صباحا لشغل 50 وظيفة في شركة انتربلاست المحدودة للحاصلين على المتوسطة وما فوقها تحت مسمي (عامل إنتاج / عامل تعبئة)، كذلك يتم في نفس اليوم العاشرة صباحا إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 6 وظائف تحت مسمى (بائعين / معقب) للحاصلين على الثانوية وفوقها للعمل في شركة نزية السعودية لمواد التجميل، وستكون المقابلات بمقر الشركة.

وتستمر المقابلات يوم الأربعاء 3 سبتمبر لشغل 48 وظيفة في شركة اليسر العاشرة صباحا بمقر الشركة للحاصلين على الابتدائية وما فوقها تحت مسمى (موارد بشرية/ خدمة عملاء/ مبيعات/ ائتمان/ محاسب/ محصل/ أمين وثائق/ أمين صندوق/ منسق تأمين)، كما تجري في نفس اليوم العاشرة صباحا المقابلات الشخصية لشغل 89 وظيفة للحاصلين على المتوسطة وفوقها وهي تحت مسمى (بائعين/ أمن/ فني صيانة/ تسويق/ معقب) للعمل في شركة سنابل السلام، وستكون المقابلات بمقر الشركة.

وفي يوم الخميس 4 سبتمبر سيتم إجراء المقابلات الشخصية لشغل 7 وظائف في شركة عبدالغني العجو وأولاده، وستكون المقابلات بمقر الشركة الساعة العاشرة صباحا للحاصلين على الدبلوم وما فوقه للعمل في وظيفة (أخصائي مبيعات/ تسويق / مندوب مبيعات).

وبالنسبة لمقابلات وظائف السيدات ستبدأ أيضا يوم الأحد 31 أغسطس، حيث يتم إجراء المقابلات الشخصية للسيدات الراغبات في شغل 30 وظيفة في شركة سارة القابضة، وذلك بمقر فرع السيدات الساعة التاسعة صباحا للحاصلات على الثانوية وما فوقها والوظائف تحت مسمى (بائعة تجزئة).

أما في يوم الاثنين 1 سبتمبر، سيتم إجراء المقابلات الشخصية للسيدات الراغبات في شغل 10 وظائف في البنك السعودي الهولندي بمقر فرع السيدات الساعة التاسعة صباحا للحاصلات على الثانوية وما فوقها، وهذه الوظائف تحت مسمى (ممثلات خدمة عملاء للهاتف المصرفي).

وفي يوم الثلاثاء 2 سبتمبر سيتم إجراء المقابلات الشخصية للسيدات الراغبات في شغل 60 وظيفة في شركة اليسر للإجارة والتمويل بمقر فرع السيدات الساعة التاسعة صباحاً للحاصلات على الدبلوم وما فوقه، وهي تحت مسمى (خدمة عملاء/ ائتمان/ محاسبة/ إدارية موارد بشرية)، وفي يوم الأربعاء 3 سبتمبر سيتم إجراء المقابلات الشخصية للسيدات الراغبات في شغل 16 وظيفة في معهد مهارات السعودية بمقر فرع السيدات الساعة التاسعة صباحا للحاصلات على البكالوريوس وما فوقه تحت مسمى (مدربات لغة إنجليزية/ إداريات).

أما في يوم الخميس 4 سبتمبر ستجرى المقابلات الشخصية للحاصلات على الثانوية وما فوقها لشغل 22 وظيفة تحت مسمى (مسوقات/ مبرمجات/ خدمة عملاء/ محررات صحافيات) في وكالة سواحل الجزيرة للدعاية والإعلان، وستكون المقابلات بمقر فرع السيدات التاسعة صباحا.