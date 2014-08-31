السعودية: إيصال التيار الكهربائي للمساكن بلا صكوك

أقر مجلس الوزراء السعودي على طلب وزير الشؤون البلدية بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.

وثمن الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية هذه الموافقة، مشيرا إلى أنها تنم عن اهتمام ورعاية قادة هذه البلاد لأبنائهم المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وفي بيان للوزارة، أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية تعليماته لجميع الأمانات والبلديات بالبدء في إيصال الخدمات ومنها الكهرباء إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء.

وتتضمن الشروط بألا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراض معتدى عليها ومملوكة للغير، أو مقامة على أراض حكومية وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلاً على الملكية، وأن ذلك لا يحول دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني.

وقالت الوزارة إنها قامت بمسح شامل على مستوى المملكة للمنازل التي لا يتوفر لدى أصحابها صكوك شرعية، ثم قامت بالرفع للمقام السامي بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي وفقاً للضوابط والتعليمات المشار إليها.

