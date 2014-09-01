اليابان تضاعف استثماراتها في الهند خلال 5 سنوات

يلتقي رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في طوكيو، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يزور اليابان حاليا.

وذكرت صحيفة "نيكي" التجارية اليابانية أن اليابان تأمل بأن يؤدي هذا الاجتماع إلى مضاعفة استثماراتها المباشرة في الهند خلال خمس سنوات من ملياري دولار العام الماضي.

وكان مودي قد وصل إلى اليابان يوم السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام تهدف إلى استغلال انسجام شخصي مع آبي لتعزيز العلاقات الأمنية والتجارية في مواجهة الصين، وهذه أول زيارة خارجية رئيسية لمودي منذ فوزه الساحق في الانتخابات في مايو.

وقالت "نيكي" إنه من المحتمل أيضا أن يتفق الزعيمان على التعجيل بمحادثات بشأن إبرام معاهدة للطاقة النووية على الرغم من أن آمال التوصل لاتفاقية مماثلة للاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة في 2008 قد تلاشت خلال فترة الاستعداد للزيارة.

وتريد اليابان ضمانات صريحة من الهند التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي للحد من التجارب النووية والسماح بتعزيز عمليات التفتيش لمنشآتها لضمان عدم استخدام الوقود المستنفد لصنع قنابل. وتريد الشركات اليابانية أيضا وضوحا بشأن تعويضات الكوارث النووية، ولاسيما في أعقاب كارثة فوكوشيما في مارس 2011.

وقالت "نيكي" إنه من المحتمل أيضا أن تتفق الهند واليابان على إجراء مناورات تدريب مشتركة في مجال الدفاع البحري يضم بعضها الولايات المتحدة أيضا.