"نطاقات" رفع توطين الوظائف في السعودية بنسبة 15%

ساهم برنامج "نطاقات" وهو مشروع للسعودة، أطلقته وزارة العمل السعودية مع برامج أخرى في رفع معدل توطين الوظائف لـ15%، كما نمت حجم العمالة الوطنية بنسبة 115%.

ويهدف البرنامج عبر تصنيف المنشآت الخاصة تحت نطاقات مختلفة وهي النطاق البلاتيني، والأخضر، والأصفر، والأحمر وذلك بناءً على نسبة السعودة المطبقة لديها. كما يحدد عقوبات وحوافز للمنشآت بناءً على النطاق الذي تنتمي إليه.

وتختلف نسبة السعودة المطلوبة، بحسب حجم المنشأة والقطاع الذي تنتمي إليه، حيث يضم النطاق البلاتيني المنشآت المتميزة في التوطين، والنطاق الأخضر يضم المنشآت التي تمثل النصف الأفضل من حيث عدد الموظفين السعوديين من بين الكيانات عند بدء البرنامج ويمكنها الحصول على تأشيرات لموظفيها بطريقة أسهل وأسرع.

كما يسمح لها بنقل كفالات الموظفين العاملين بالمنشآت ذات النطاق الأصفر أو الأحمر من دون موافقة صاحب العمل الآخر. لكن بعض التعديلات أدخلت الى إحدى فئات النطاق الأخضر التي هي ثلاثة، هي الأخضر المرتفع يشمل الكيانات التي متوسط نسبة السعودة لديها تقع ضمن الثلث الأعلى من نسب السعودة المطلوبة للنطاق الأخضر.

في حين النطاق الأخضر المتوسط يشمل الكيانات التي متوسط نسبة السعودة لديها تقع ضمن الثلث المتوسط من نسب السعودة المطلوبة للنطاق الأخضر.

وبالتالي فإن النطاق الأخضر المنخفض يشمل الكيانات التي متوسط نسبة السعودة لديها تقع ضمن الثلث الأدنى من نسب السعودة المطلوبة للنطاق الأخضر.

وقد تم مؤخراً تشديد الشروط المفروضة على هذه الفئة، بحيث سيتم إيقاف خدمات نقل الخدمة والحصول على تأشيرات بغرض التوسع ابتداء من أكتوبر المقبل في إطار تحفيزها لزيادة نسبة التوطين لديها.

ويضم النطاق الأصفر الكيانات التي تعتبر في النصف الأسوأ مقارنة مع باقي الشركات, لكن سيسمح لها تجديد تأشيرات العمل للوافدين شرط ألا يكون العامل قد أمضى أكثر من أربعة أعوام في السعودية، بالإضافة إلى ذلك لن تتمكن من نقل تأشيرات العمال غير السعوديين.

ويشمل النطاق الأحمر الشركات الأسوأ من حيث التوطين ولن يسمح لها بتجديد تأشيرات العمل للعمال الأجانب، كما أنها ستُمنع من فتح فروع أو مرافق جديدة.

ولتوضيح الفكرة، بحسب القطاعات فمثلا بالنسبة للشركات التي تندرج تحت قطاع الصناعات البتروكيماوية والفحم والمطاط فإن نسبة السعودة للشركات الصغيرة ضمن النطاق البلاتيني 31%، ولكن للمنشأة العملاقة التي يزيد عدد موظفيها عن 3 آلاف, فترتفع هذه النسبة إلى 80%. وبحسب نسبة السعودة لديها وحجمها تصنف ضمن الفئات المختلفة.