حكومة المغرب تنوي رفع سعر الغاز 4 مرات

لوح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية إلى إمكانية إلغاء الحكومة للدعم المالي للمغاربة، غاز البوتان المستعمل في الطبخ، وفي الاستخدامات المنزلية.

وفي جلسة المساءلة الشهرية لمجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، شدد الرجل الأول في الحكومة المغربية، على "عدم إمكانية الاستمرار في دعم غاز البوتان"، ما سيرفع العبوة الواحدة من الغاز من الحجم الكبير، من 42 درهماً إلى 165 درهما ما يعني ارتفاعاً في الثمن بحوالي 4 مرات.

وربط بنكيران بين اتجاه الحكومة لرفع الدعم المالي عن غاز البوتان وبين "استفادة فئات اجتماعية لا تنتمي إلى الفقراء"، معلناً أن "جميع الفنادق والمطاعم والفلاحين" يستفيدون من الدعم المالي لغاز البوتان "بمعدل يقارب 14 مليار درهم - مغربي – سنويا".

وتتحمل الحكومة المغربية "كل الدعم" الموجه لغاز البوتان، بمبلغ 83 درهما مغربيا، عن كل عبوة من فئة 12 كيلوغراماً، ما كلف المغرب 13,7 مليار درهم مغربي، في العام 2013.

وفي المغرب أنواع من عبوات غاز البوتان، والأكثر استعمالاً في حجم غاز 12 كيلوغراماً المستعملة في المطابخ المنزلية.