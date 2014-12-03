صندوق مصري موّل مشروعات بـ23 مليار دولار في 22 عاما

أعلنت الحكومة المصرية، أن صندوقاً يتبعها مباشرة تمكن من تمويل مشروعات خلال 22 عاما بما يتجاوز نحو 23 مليار دولار.

وقالت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، سها سليمان، إن إجمالي مساهمات الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يتبع الحكومة المصرية، في تمويل المشروعات بشكل مباشر بمصر منذ نشأته في عام 1992 وحتى اليوم بلغت نحو 23 مليار دولار.

وأضافت خلال كلمتها بملتقى التعاون المصري الإيطالي، أمس، أن إجمالي نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلك التمويلات بلغت حتى اليوم نحو 19 مليار دولار، في حين بلغت مساهمة الصندوق في مشاريع التنمية المجتمعية نحو 4 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية مع الجانب الإيطالي قالت سليمان، إن هناك اتفاقية دولية تجمع الصندوق الاجتماعي للتنمية مع إيطاليا، تتضمن دعم إيطالي بنحو 12 مليون يورو للصندوق سنويا لتمويل المشروعات الصغيرة، ومنح ميزات للمقترضين المصريين، ودعم فني للمستوردين لاستيراد آلات ومعدات إنتاجية، وهو النمط السائد من اتفاقيات الصندوق مع الدول الأخرى.

وذكرت أن هناك دعما جديدا من جانب الحكومة المصرية للمشروعات الصغيرة في صورة حوافز جديدة بالإضافة إلي الحوافز المقررة لهذه المشروعات، مشيرة إلى أن الصندوق سيتيح فرص الاستثمار والاقتراض للمغتربين للخارج، وخلق شركات مع شركاء التنمية، إلى جانب التزويد بالدعم الفني والمالي للأفكار والابتكارات.