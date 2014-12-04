تباطؤ نمو القطاع غير النفطي بالسعودية خلال نوفمبر

أظهر مسح للشركات، اليوم الخميس، تباطؤ النمو بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في نوفمبر، بفعل تباطؤ الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة.

وتراجع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.6 نقطة في نوفمبر من 59.1 في الشهر السابق. وتظهر أي قراءة فوق الخمسين نقطة نمو النشاط، ويشير ما دون ذلك إلى حدوث انكماش.

وقالت الشركات التي شملها المسح إن الطلب تباطأ، والمنافسة اشتدت، لكن أوضاع السوق مازالت إيجابية بوجه عام. ويرتبط نمو الاقتصاد السعودي ارتباطا وثيقا بالإنفاق الحكومي المرتفع في السنوات الأخيرة.

وتراجع معدل نمو الطلبيات الجديدة إلى 64.7 نقطة من 65.4 نقطة في أكتوبر، في حين نزل مؤشر الإنتاج إلى 60.3 نقطة من 64.1 نقطة، ونمو الطلبيات الجديدة والإنتاج هو الأبطأ منذ مايو ومارس على الترتيب.

وزاد التوظيف للشهر الثامن على التوالي، لكن عند 52.5 نقطة، وهو أبطأ معدل منذ يوليو. في المقابل تسارعت طلبيات التصدير الجديدة إلى 59.3 نقطة في نوفمبر من 58.1 نقطة في الشهر السابق.

واتسم تضخم أسعار المنتجات بالتواضع، حيث تراجع المؤشر إلى 51.2 نقطة في نوفمبر من 52.8 نقطة، في حين زادت تكاليف مستلزمات الإنتاج قليلا إلى 53.8 نقطة من 53.5 نقطة.