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روسيا "تتألم" وبوتين يدعو لتجميد الضرائب 4 سنوات

المصدر: العربية.نت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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بعد ضربات قاسية تلقاها الاقتصاد الروسي، كان أقواها وآخرها هبوط النفط، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إلى تجميد الضرائب في روسيا لأربعة أعوام لحماية الاقتصاد، ومن أجل ضمان رؤوس الأموال التي تعود لروسيا.

كما طلب الرئيس بوتين من البنك المركزي الروسي والحكومة التحرك لوقف المضاربات على الروبل الذي تدنى إلى مستويات قياسية في الأيام الماضية إزاء الدولار واليورو، بحسب فرانس برس.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام البرلمان المجتمع بمجلسيه "لا يمكن لسعر الروبل أن يصبح موضع مضاربات بلا أي عقاب. أطلب من البنك المركزي ومن الحكومة اتخاذ تدابير صارمة لردع المضاربين عن المراهنة على تقلبات أسعار الروبل".

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