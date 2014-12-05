السعودية: 6 تريليونات ريال صرفت للمشاريع بـ10 سنوات

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور فهد المبارك إن المملكة صرفت فعلياً خلال الـ10 سنوات الماضية، حوالي 6 تريليونات ريال، على المشاريع التنموية والاستراتيجية.

وأضاف المبارك بكلمة له باحتفال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بمرور 10 سنوات على بدء عملها، أن النمو الاقتصادي شمل كافة الأصعدة والمجالات في مناطق المملكة، بدعم من عدة عوامل أبرزها الإنفاق السخي في المشاريع المتنوعة، وتحديداً على مشروعات البنية الأساسية، بحسب الرياض.

ووصف فترة السنوات العشر تلك، بالعقد بالمميز في مسيرة الاقتصاد السعودي، مبيناً أن الناتج المحلي نما خلال الفترة الماضية بمعدل 6.4%، إضافة إلى نمو القطاع الخاص البالغ 9.7%.

وأوضح أن القطاع المالي كان سنداً قوياً للتنمية الاقتصادية من خلال التوفير اللازم لمواكبة هذا النمو لزيادة الحركة الاقتصادية، إضافة إلى تقديمه خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء من أفراد وشركات، نتيجة لمتانة الوضع الاقتصادي للمملكة.