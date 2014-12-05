فنزويلا تشتري الألماس بعد هروب الأموال وانهيار النفط

سيسمح إصلاح لقانون البنك المركزي في فنزويلا للبلد العضو بمنظمة أوبك بأن يوسط احتياطياته الدولية لتشمل عملات جديدة وأيضا الألماس ومعادن نفيسة أخرى غير الذهب.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الاحتياطيات يمكن أن تشمل العملات المستخدمة لحساب وسداد التزامات البلاد.

وقد يساعد هذا التغيير فنزويلا في تعزيز احتياطياتها الدولية المتهاوية بالسماح لها بإدراج قروض من الصين مقومة باليوان. وزار وزير المالية الفنزويلي، رودولفو ماركو، الصين هذا الأسبوع لمناقشة اتفاقات للتمويل.

وهبطت الاحتياطيات الدولية لفنزويلا الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 11 عاما بسبب هبوط أسعار النفط وهروب لرؤوس الأموال ناتج عن نظام للتحكم في سعر الصرف يحدد قيمة العملة المحلية (بوليفار) عند مستويات مرتفعة بشدة.

واستخدمت فنزويلا قرضا بقيمة 4 مليارات دولار من الصين لتعزيز احتياطياتها، لكنها واصلت الهبوط لتبلغ حاليا حوالي 21.7 مليار دولار، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وسيصبح بمقدور البنك المركزي الآن أيضا أن يحتفظ باحتياطيات من الألماس ومعادن نفيسة أخرى غير الذهب الذي يشكل بالفعل الجانب الأكبر من احتياطياته.