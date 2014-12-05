سونجبيرد: عرض قطر يقل عن ثمن "كناري وارف"

رفضت شركة سونجبيرد للعقارات المالكة لمعظم حي الأعمال كناري وارف في لندن، عرضا جديدا من صندوق الثروة السيادي القطري ومستثمر من أميركا الشمالية قيمته 2.6 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار).

وقالت سونجبيرد، اليوم الجمعة، إن العرض البالغة قيمته 350 بنسا للسهم، والذي قدمه جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بروبرتي بارتنرز أمس الخميس "لا يعكس القيمة الكاملة للشركة ووضعها الفريد وإمكانياتها للنمو في المستقبل".

وأسس مركز كناري وارف المالي قبل نحو 25 عاما، ويدخل في محفظة سونجبيرد التي تضم أيضا حصة في ناطحة السحاب ووكي توكي في لندن.

وأدى انتعاش سوق العقارات الإدارية في لندن وخطط لتوسعة كناري وارف إلى إثارة الاهتمام بسونجبيرد.

وتملك سونجبيرد حصة نسبتها 69.4 بالمئة من مجموعة كناري وارف جروب المالكة للمشروع في شرق لندن، في حين أن بروكفيلد المدرجة في الولايات المتحدة وتدير وتستثمر في عقارات إدارية وصناعية هي ثاني أكبر المساهمين في الشركة غير المدرجة بحصة نسبتها 22.1 بالمئة.

ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 28.6 بالمئة في سونجبيرد. ويملك المستثمر سيمون جليك من نيويورك حصة تبلغ نحو 26 بالمئة في سونجبيرد، بينما يحوز صندوق الثروة السيادي الصيني 15.8 بالمئة منها.

وكان الصندوق القطري وبروكفيلد قدما عرضا بقيمة 2.2 مليار إسترليني لشركة سونجبيرد في نوفمبر، وهو ما رفع سهمها 22 بالمئة إلى 320 بنسا، لكنها رفضت العرض.

وتقدم جهاز قطر للاستثمار وبروكفيلد بعرضهما النقدي الجديد إلى المساهمين مباشرة أمس الخميس.

وجرى الإعلان عن العرض المشترك قبل أقل من ساعتين من انقضاء المهلة المحددة لتقديم عرض معدل. وينطوي العرض الجديد على علاوة سعرية 33.6 بالمئة مقارنة مع سعر سهم سونجبيرد عند الإغلاق في الخامس من نوفمبر عشية تقديم العرض الأول.

وقالت سونجبيرد في رد مقتضب إن صافي قيمة أصولها المعدلة قدرت بواقع 381 بنسا للسهم حتى 27 نوفمبر.

وتراجع سهم سونجبيرد ثلاثة بالمئة إلى 313 بنسا بحلول الساعة 0950 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة إلى 335 بنسا.

وكان قبول العرض سيزيد من وجود قطر الكبير في لندن. ومن أبرز عقارات قطر في العاصمة البريطانية برج شارد، أعلى ناطحة سحاب في غرب أوروبا، ومتجر هارودز.