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ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف السعودية طويل الأمد

المصدر: العربية.نت
منشأة نفط في السعودية
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خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للسعودية من "إيجابية" إلى "مستقرة" على خلفية تراجعات النفط.

وترى ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد السعودي بحاجة إلى المزيد من التنوع في الإيرادات للحماية من أي استمرار في انخفاض أسعار النفط.

إلا أن الوكالة أبقت على التصنيف السيادي للسعودية عند -AA على المدى الطويل بسبب قوة مركزها المالي، بعد سنوات عديدة استطاعت فيها المملكة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

وتؤكد ستاندرد آند بورز أن الاحتياطيات التي شكلتها السعودية في السنوات الأخيرة من ارتفاع الأسعار والتي بلغت 750 مليار دولار قادرة على حماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار.

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