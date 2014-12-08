البحرين تحقق مركزاً متقدماً على قائمة "مدن المستقبل"

حصلت مملكة البحرين على مستوى متقدم وضعها بين الدول العشر الأوائل عالمياً المصنفة كـ"مدن المستقبل"، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن (fDI Intelligence) التابع للفاينانشال تايمز.

وجاء هذا التصنيف بالاعتماد على جمع معلومات من 130 دولة ووضعها تحت 5 معايير هي الإمكانات الاقتصادية، ومدى ملاءمة بيئة الأعمال، والموارد البشرية ونمط الحياة، والفعالية من حيث التكلفة، والاتصال.

واحتلت البحرين الموقع السادس في مجموع هذه التصنيفات، فيما احتلت المرتبة الثالثة في الموارد البشرية ونمط الحياة، والمرتبة الرابعة في الفعالية من حيث التكلفة، والمرتبة السابعة في الاتصال، والثامنة في ملاءمة بيئة الأعمال ضمن تصنيف المدن الصغيرة والمتوسطة. وجاء ترتيب المنامة متقدماً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقبل عواصم ومدن أخرى في المنطقة.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن "المنامة قد تصدرت المدن متوسطة الحجم المصنفة عالمياً لتكون ضمن مدن المستقبل".

وأكد أن البحرين استفادت من مقوماتها الاقتصادية القوية، ومن التسارع في النمو الاقتصادي بدول منطقة الخليج، لاستقطاب نحو مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2013، موضحا أن اقتصاد البحرين هو الأكثر انفتاحاً على مستوى المنطقة، ويتمتع بنظام ضريبي منافس، وأنظمة وقوانين متطورة، وقوى عاملة هي الأكفأ في الخليج والأعلى انتاجية.

وطبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2014 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، فقد استقطبت مملكة البحرين في 2013 استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 989 مليون دولار، وهو ما يربو بنسبة 11% عن العام الذي قبله، ويفوق معدل النمو العالمي البالغ 9%. كما حاز اقتصاد البحرين المنفتح، والبيئة الملائمة للاستثمار والأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها على تقدير "هيريتيج فاونديشن" التي عكسته في مؤشرها للحرية الاقتصادية للعام 2014 الذي وضع المملكة في المرتبة 13 عالمياً، والأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن fDi Intelligence هو أكبر مركز لقياس امتياز الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مركز متخصص في كل ما هو متعلق بالاستثمارات الخارجية والترويج لها.

وقد جمعت "فاينانشال تايمز" المعلومات التي بني عليها التصنيف لـ"مدن المستقبل" اعتمادا على منصتين إلكترونيتين متخصصتين هما fDi Markets وfDi Benchmark. بعدها تم جمع المعلومات حول 130 مدينة تحت المعايير الخمسة المذكورة بوضع نقاط محصلة على سلم لا تزيد نقاطه على 10 نقاط لكل مدينة.