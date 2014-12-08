السعودية توافق على توظيف العمالة الهندية بالمنازل

وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة شؤون المغتربين في الهند، والذي كان قد وقع في نيودلهي مؤخراً.

ويهدف الاتفاق بحسب بيان لمجلس الوزراء إلى حماية حقوق العمالة المنزلة وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

وينص الاتفاق على وجوب أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، مع تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.