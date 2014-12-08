دبي تستضيف منتدى يكرم سيدات الأعمال بالعالم العربي

أعلن منتدى تطوير الهوية المؤسسية عزمه تكريم سيدات عربيات متميزات في التنمية المستدامة الشاملة بمجالات متنوعة، خلال فعاليات مؤتمر الهوية الاقتصادية لسيدات الأعمال بالعالم العربي الذي يعقده المنتدى بدبي بين 19-21 من الشهر المقبل.

وقال رئيس مجلس ادارة المنتدى الدكتور عبد بيدس في بيان صحافي إن المنتدى يعد أحد مؤسسات "مجموعة التطوير المؤسسي" التي تعنى بنشر الثقافات المؤسسية في المنطقة العربية و"يهدف من إطلاق الجائزة تعزيز الهوية المؤسسية وتطويرها لدى المؤسسات والأفراد وبخاصة سيدات الأعمال، مشيرا إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه في العالم العربي.

وتتميز الجائزة باعتمادها على معايير التنمية المستدامة وأسس التكافل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي وتسعى إلى تمكين النساء من ريادة الأعمال والتطلع إلى بناء مستقبل مشرق يعزز الهوية الاقتصادية في العالم العربي، وتعزيز منهجية العمل لبناء الهوية الاقتصادية وترويج المعايير المؤسسية في العالم العربي .

وبين الدكتور بيدس أن الجوائز التي تمنح بناء على خدمات السيدات في السنوات الماضية، تتوزع إلى فئتين: جوائز سيدات صاعدات (العمر بين 22 و32 سنة)، وجوائز سيدات ذات نفوذ وقيادة لعمر 36 عاما فما فوق .

وتضم الفئة الأولى جوائز لسيدات الأعمال في المجالات التالية: التكنولوجيا الرقمية، الإعلام، الأدب والثقافة، التكافل الاجتماعي، العلوم، المحترفات، الأعمال التجارية، أفضل موجه.

وتضم الفئة الثانية جوائز لما يلي: لأفضل رائدة، وأفضل مديرة تنفيذية، وأفضل سيدة، وأفضل شركة ناشئة، وأفضل مشاركة مجتمعية، مبينا أن الجائزة ستشمل أي عربية في مكان تقيم في العالم لتشجيع التواصل بينها وبين الوطن العربي وتحقيق إمكانية الاستفادة من إنجازاتها فيه.

وأوضح الدكتور بيدس أنه يمكن الترشح للجوائز بشكل فردي أو عن طريق المؤسسات، أو من يرى أن سيدة معينة تستحق التكريم، بتعبئة الطلبات الخاصة بذلك والمنشورة على موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت.