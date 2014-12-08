255 شركة استقدام سجلت في موقع "مساند" بالسعودية

أكد عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام أن وزارة العمل ذكرت أنها سترفع الإيقاف عن أي مكتب يقوم بالتسجيل في موقع "مساند".

وقال مستثمر في قطاع الاستقدام رفض نشر اسمه، إن عدد شركات ومكاتب الاستقدام التي سجلت في موقع مساند حتى الآن في جميع مناطق المملكة بلغ أكثر من 255 مكتباً وشركة، بحسب صحيفة "الحياة".

وتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تسجيل أعداد كثيرة من مكاتب الاستقدام، لافتاً إلى أن هناك مكاتب أدرجت كلاً من السودان والمغرب وتنزانيا ضمن الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها، إذ تراوح تكاليف الاستقدام من المغرب بين 7500 و15 ألف ريال، ونحو 12 ألف ريال من السودان، و10 آلاف ريال من تنزانيا، فيما كانت سيريلانكا أعلى دولة في تكاليف الاستقدام بواقع 23 ألف ريال، وكينيا كأقل تكاليف بنحو 7500 ريال، أما الفلبين فمعظم المكاتب ذكرت تكاليف الاستقدام بنحو 14 ألف ريال.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، سعد البداح، إنه لم يصل إلى اللجنة أي شيء رسمي من وزارة العمل يؤكد إيقاف الاستقدام عن تلك المكاتب والشركات.

وقال إن فكرة موقع مساند جيدة وستخدم قطاع الاستقدام، رغم أنه بحاجة إلى وقت حتى يتم الحكم على نجاحه من عدمه.