دراسة تتوقع زيادة الاستثمار بالتقنيات في السعودية

كشفت دراسة أجرتها شركة IDC العالمية للأبحاث أن أكثر من 80% من الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بالسعودية يتوقعون أن ترتفع الميزانيات المخصصة لتقنية المعلومات على مدى الـ12 شهراً المقبلة.

وبحسب بيان صحافي للشركة أجريت الدراسة التي نشرت خلال مؤتمر IDC للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بالمملكة، بهدف تقييم أثر التوجهات الجديدة في تقنية المعلومات على سلوكيات الشراء بين عدد كبير من القطاعات.

وقال حمزة نقشبندي، مدير خدمات تقنية المعلومات بشركة IDC لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، "من المؤكد أن زيادة الميزانية ستؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث إن الدوافع الرئيسية للاستثمار هي ما يطلق عليه منصة الجيل الثالث، والتي تشمل تحديداً الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات المتنقلة ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات البيانات الكبيرة".

وتظل الحوسبة السحابية الخاصة من بين أهم أولويات الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في المملكة، حيث أشار 22% ممن شاركوا في الدراسة إلى أنهم يخططون لتطبيق هذه الحلول من أجل تعزيز الكفاءة التنظيمية والإنتاجية، وبالتالي اكتساب قدرة أفضل على المنافسة. وكانت أهم الدوافع الأكثر شيوعاً لتبني الحوسبة السحابية هي التوفير في التكاليف نتيجة لتخصيص الموارد بشكل أفضل، والنشر السريع والصيانة السريعة، والقابلية للتوسعة.