صحيفة: توحيد سعر المكالمات بين دول الخليج منتصف 2015

قال مصدر مسؤول، إن دول مجلس التعاون الخليجي، قررت توحيد التعرفة الهاتفية بينها واعتبار منطقة دول الخليج منطقة واحدة بسعر واحد محلي ابتداء من النصف الثاني من العام المقبل 2015.

وذكر المصدر المسؤول بهيئة تنظيم البحرين للاتصالات إن دراسة نفذتها الهيئة بتكليف من أمانة المجلس عرضت مقترحاتها على شركات الاتصالات المشغلة بدول المجلس، وأقرت في الأسبوع الماضي وينتظر رفع نتائجها إلى المجلس الوزاري الخليجي لإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذها بدول المجلس.

وأفاد المسؤول بأن العرض يشمل الرسائل النصية القصيرة وخدمة الإنترنت النقال والاتصالات الهاتفية بين الدول واعتبار دول المجلس منطقة واحدة تحتسب فيها الاتصالات البينية كاتصالات محلية لا دولية، بحسب صحيفة مكة.

وأوضح أن الهيئة أقرت الخطة بالتعاون مع هيئة استشارية، مؤكداً استلام مقترحات الشركات المشغلة في الدول الست.