سوق الهواتف الذكية تقفز إلى 25 مليار دولار عالمياً

تجاوزت مبيعات الهواتف الذكية في العالم للمرة الأولى تلك المسجلة بالنسبة للهواتف المحمولة العادية سنة 2013، بحسب تقرير متخصص تضمن بيانات عن مستخدمي الإنترنت وتفضيلاتهم.

وبحسب منظمة التعاون والتنمية، فإن قيمة السوق العالمي لتطبيقات الهواتف الذكية بلغت بين 20 و25 مليار دولار في 2013. كما أن المستخدم العادي للهواتف الذكية قام بتحميل 28 تطبيقا إلا أنه لم يستخدم منها إلا 11.

وفي البلدان الـ34 الأعضاء في المنظمة، ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاما إلى ما يقارب 80% في 2013 بعد أن كانت أقل من 60% في 2005، مع تسجيل بعض الفروقات بحسب البلدان.

وفي أيسلندا والبلدان الاسكندينافية وهولندا وسويسرا، يستخدم 90% من البالغين الإنترنت، بينما في اليونان وإيطاليا والمكسيك وتركيا تبلغ نسبتهم أقل من 60 %.

وفي كل بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حوالي ثلثي البالغين يستخدمون الإنترنت يوميا، و41% من مستخدمي الإنترنت يتصلون بالشبكة عبر هواتفهم.

كما أن الاشتراكات بخدمة الإنترنت السريع اللاسلكي زادت أكثر من ثلاث مرات بين 2008 (حوالي 250 مليونا) و2013 (حوالي 850 مليونا) في الدول الأعضاء في المنظمة. وبات الإنترنت السريع على الهواتف المحمولة موجودا في عدد كبير من البلدان النامية. ففي إفريقيا جنوب الصحراء، ارتفع عدد الاشتراكات من 14 مليونا في 2010 إلى 117 مليونا في 2013.

وفي أقل من عامين، ارتفع عدد الصفحات التي يتم تصفحها عبر الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية من 15% إلى 30% في المجموع، إلا أن التفاوت في سرعة الإنترنت والأسعار يبقى كبيرا على المستوى العالمي، بحسب التقرير.

وتضم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 34 بلدا غالبيتها من الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان، لكن أيضا دول ناشئة مثل المكسيك وتشيلي وتركيا، إلا أن بلدانا أخرى مثل الصين والبرازيل والهند ليست عضوا في هذه المنظمة.