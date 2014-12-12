6 تحالفات عالمية تقدم عطاءات للأتوبيس النهري بمصر

أعلنت الحكومة المصرية أن نحو 6 تحالفات عالمية سوف تتقدم بعطاءاتها لوزارة المالية لاختيار تحالف واحد سيكون استشاري الطرح لمشروع الأتوبيس النهري الذي تعتزم حكومة المهندس إبراهيم محلب طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطر حنورة، إن الحكومة المصرية تعتزم طرح مشروعات بـ7 مليارات دولار من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص خلال قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في مارس المقبل.

وأوضح أن نحو 19 تحالفا عالميا تقدموا للقيام بدور استشاري طرح مشروع "الأتوبيس النهري"، وهو مشروع للنقل السياحي، وجرى اختيار 6 تحالفات فقط من بين هذه العطاءات خلال الأسبوع الماضي، وتم إبلاغهم بتقديم عطاءات جديدة يوم 22 من الشهر الجاري، ليتم اختيار مستشار طرح واحد فقط، ليتولى بدء إجراءات الطرح المتوقع أن تكون خلال شهر يناير المقبل.

وقال إنه من بين التحالفات الستة المؤهلة المكتب الاستشاري واتر هاوس وشركة مينا ريل لاستشارات النقل "Mena Rail Transport Consultants".

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في مايو الماضي على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع الأتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.

وأشار حنورة إلى أن البنك الأوروبي للتنمية والتعمير سيتولى سداد تكلفة مستشار الطرح، ولفت إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته عملية اختيار استشاري الطرح يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر، خاصة من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص.

ويتضمن المشروع شراء أسطول النقل النهري وتمويله وتشغيله والذي سيضم نحو 30 وحدة، وتطوير 16 مرسى، وإضافة نحو 12 مرسى جديدا مشتملاً التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة باستثمارات 470 مليون جنيه.