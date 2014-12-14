"الشورى" السعودي يصوت على النظام المرن للرواتب غدا

يصوت مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ 76 التي يعقدها غدا الأحد، على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434 /1435، ومن بينها التوصية الجديدة، التي تبنتها اللجنة من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، وتنص على دراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، بحسب صحيفة "مكة".

وقالت مصادر مطلعة إن النظام المرن يهدف إلى كسر الجمود الوظيفي القائم في بعض القطاعات الحكومية، وأنه سيشمل القطاع الخاص أيضا.

وأشارت مصادر صحيفة "الاقتصادية"، إلى أن الدراسة المقرر مناقشتها تشمل ثلاث توصيات وهي "الرواتب حيث تكون قابلة للزيادة والنقصان، المسميات الوظيفية، وتأثيراتها في قطاع العمل في المملكة وتنافسيته".

يشار إلى أن وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك قال في تصريح سابق إنه ليس لديه أي معلومات عن تعديل مستويات الرواتب في القطاع الحكومي، ولكنه أشار إلى وجود خطة استراتيجية لدى الوزارة شملت أكثر من 100 مبادرة تتعلق بعدة جوانب، منها ما هو مختص بالدراسات والإجراءات والتقنية، وجميعها تصب في مصلحة تعزيز الأداء الكلي للقطاع الحكومي.

ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي لمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

ويناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.