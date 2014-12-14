تقرير: عدد الهواتف الذكية سيصل لـ2.16 مليار في 2016

أفاد تقرير جديد من شركة الأبحاث "إي ماركيتر" eMarketer أن شعبية الهواتف الذكية ستواصل نموها خطوة بخطوة لتمثل الغالبية العظمى من الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2018.

وفي عام 2016، سيكون هناك، وفقا لشركة"إي ماركيتر" 2.16 مليار هاتف ذكي قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الهواتف الذكية المليارين، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك 1.3 مليار هاتف ذكي قيد الاستخدام العام الماضي و1.6 مليار هاتف هذا العام.

والأهم من ذلك، حسب الشركة، هو أن الهواتف الذكية، ستشكل بحلول نهاية عام 2018 نحو 51.7%، من جميع الهواتف المحمولة. وستكون تلك هي السنة الأولى التي تتفوق فيها الهواتف الذكية على الهواتف التي تأتي بدون أنظمة التشغيل.

وقالت شركة "إي ماركيتر" في تقريرها الذي صدر أول أمس الخميس "في نهاية المطاف ستصبح الهواتف التقليدية أقلية في عالم الاتصالات".

وترى الشركة أن تفوق الهواتف الذكية رسميا على نظرائهم من الهواتف التقليدية ليس بالأمر الهين. فلسنوات، كانت الهواتف التقليدية الأكثر شعبية بسبب أسعارها.

كما أشارت "إي ماركيتر" إلى أن المستهلكين في الأسواق الناشئة حول العالم كانوا يجدون صعوبة في الاتصال بالإنترنت، مما يجعل الهاتف الذكي، الذي يتضمن مستعرض ويب وإمكانية الوصول إلى تطبيقات البريد الإلكتروني، ليس بالحل العملي.

ومع ذلك، تعتقد "إي ماركيتر" بأن المشهد يتغير. حيث أصبح الوصول إلى الإنترنت ممكنا في كل مكان في الأسواق الناشئة. وفي الوقت نفسه، فقد بدأت أسعار الهواتف الذكية بالهبوط.

وستكون الصين محركا رئيسيا في نمو معدل اعتماد الهواتف الذكية. وبالفعل تقود الصين العالم في إجمالي مستخدمي الهواتف الذكية مع ما يقرب من 520 مليون. وفي عام 2018، توقع التقرير أن يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية 704.1 مليون.

وحسب الشركة، تأتي الولايات المتحدة حاليا في المركز الثاني برصيد 165.3 مليون مستخدم للهواتف الذكية، لكنها ستتراجع إلى المركز الثالث وراء الهند. حيث إن الهند التي كانت تضم مجرد 76 مليون مستخدم للهواتف الذكية في عام 2013، سيرتفع هذا الرقم إلى 279.2 مليون في عام 2018.