تمديد فترة الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية

اعتمد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، بحضور رؤساء وأمناء ومديري الغرف الأعضاء عددا من القرارات المهمة التي من بينها الموافقة على برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2015م، والتجديد للأمين العام عبدالرحيم حسن نقي لفترة أربع سنوات لمواصلة جهوده التي بذلها خلال السنوات الماضية في تطوير وتوسيع أداء الأمانة العامة للاتحاد وتوثيق علاقاتها مع الاتحادات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن أداء الأمانة خلال فترة الأمين الحالي عبدالرحيم نقي شهدت نقلة نوعية في أدائها من أجل خدمة القطاع الخاص الخليجي، حيث ركزت جهوده على فتح آفاق تعاون مع عدد من المنظمات والمجموعات الاقتصادية في الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية وأمريكا. كما شهدت تلك الفترة مشاركة القطاع الخاص في تقديم رؤيته حول عدد من القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تهم دول المجلس وذلك من خلال فتح قنوات التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وأوضح أن قرار التمديد للأمين العام تأتي من منطلق حرص الاتحاد على استكمال مسيرة عمل الأمانة من أجل خدمة القطاع الخاص وتعليق مشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية.

من جهة يستهدف برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2015م الذي اعتمده مجلس الاتحاد في اجتماعه بالدوحة تعزيز دور الأمانة في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال التركيز على البرامج والخطط التي تحقق ذلك.

وكان مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الـ 45 الذي عقد في الدوحة مؤخرا شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتم خلال الاجتماع، عرض تصور خطوات التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي.

وتتضمن أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تخطط الأمانة العامة للاتحاد لتنظيمها خلال 2015، المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.