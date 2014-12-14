وزير‭ ‬يتوقع موسما زراعيا جيدا في المغرب هذا العام

توقع وزير الفلاحة المغربي موسما زراعيا جيدا في المغرب بعد وفرة الأمطار وقال إن الظروف مهيأة لموسم جيد رافضا الجزم بأن يتجاوز محصول القمح 7 ملايين طن وفقا لخطط الحكومة المغربية.



وقال عزيز أخنوش لـ"رويترز" على هامش ملتقى بمراكش جمع بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) "الموسم الفلاحي انطلق جيدا الظروف متوفرة من أجل موسم فلاحي جيد" لكنه رفض القول عما إذا كان يتوقع أن يتجاوز محصول القمح 7 ملايين طن.



وأضاف لرويترز "لا يمكنني أن أعطي توقعات علينا الانتظار إلى إبريل المقبل.. لكن الموسم انطلق جيدا ويبشر بالخير إذا استمر هكذا."



وعن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح قال إنها "لن تتغير حتى حدود مايو من العام المقبل" مشيراً إلى انها ستبقى عند نسبة 17.5%.



ويعتمد المغرب كغيره من دول شمال إفريقيا على واردات القمح لكنه يقصر الاستيراد على أوقات معينة من السنة لحماية محصوله المحلي.



ودفع موسم استيراد قصير في 2013-2014 المطاحن والمستوردين إلى الضغط من أجل تمديد فترة الاستيراد في الموسم الحالي 2014-2015.