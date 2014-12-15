اتحاد الغرف يناقش تحديات قطاع المؤتمرات بالمنطقة

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون، اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2014.

ويسعى اللقاء إلى التمهيد لوضع توجهات استراتيجية وإطار عمل موحد لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربي لتطوير قطاع الترويج والفعاليات في المنطقة، ودعمه ليصبح قطاعا اقتصاديا أكثر إنتاجية وفاعلية، وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة لتلك الدول.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن مثل هذه الاجتماعات تعمل على بناء شراكة خليجية حقيقية تهدف إلى إنجاح الفعاليات التي تقام في دول مجلس التعاون ضمن ضوابط وشروط لكل فعالية، مما سيسهم في رفع كفاءة الفعالية ويعطي دافعا حقيقيا لنجاحها.

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف النهوض بصناعة المعارض والفعاليات، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بدول مجلس التعاون الخليجي، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز تلك المشكلات، وذلك من خلال تبادل المرئيات والأفكار بين الشركات والمؤسسات بدول مجلس التعاون بهدف توفير الدعم والمساندة اللازمة لأحد أكثر القطاعات أهمية وحيوية، والاطلاع على الخطوات الإيجابية اللازمة لتنمية هذا القطاع، وتعزيز مكانته في نمو الاقتصادات الوطنية، خاصة أن هذا القطاع أصبح يستقطب عديداً من رواد شباب الأعمال إلى جانب أنه ساعد على إيجاد عديد من الفرص والتكامل فيما بينها من خلال البرامج الناجحة التي تسهم في تحقيق أهدافها المنشودة، بما يخدم تطوير قطاع الترويج والمعارض.