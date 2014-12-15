الكويت تتوقع عجزا إن بقيت أسعار النفط عند 60 دولارا

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يعني عجزا مؤكدا لميزانية الكويت العام المقبل، وإن هذا السعر هو الأقرب للاعتماد في ميزانية العام المالي الجديد.

وأضاف الصالح أن الدولة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي أو الذهاب للسوق التجاري لتمويل مشاريع التنمية.

وفي سياق متصل قال رئيس لجنة الميزانيات في البرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد أن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار أي نحو 10 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة.

يذكر أن الكويت تحقق فائضا في ميزانيتها العامة منذ العام 1995.