كازخستان تعزز موقعها في التنمية البشرية

التعليم أولوية عالية في كازاخستان والدليل احتلالها عام 2009 المرتبة الأولى على مؤشر اليونسكو للتعليم في جميع الجوانب التنموية عبر تحقيق مستويات شبه عالمية للتعليم الابتدائي، ونجاحها بمحو أمية البالغين، والمساواة بين الجنسين.

وللمحافظة على هذه السمعة والارتقاء إلى مستويات أعلى في التعليم العالي، عملت وزارة التعليم والعلوم على تطوير وإنشاء جامعات مختلفة، ومنها جامعة نازارباييف في العاصمة أستانا، التي تمّ بناؤها حديثا بهدف تأمين تعليم من الطراز العالمي للشباب الواعد.

تعتمد هذه الجامعة التي باتت الأولى في البلاد، بشدة على خبرات الأجانب في هذا المجال ولا سيما خبرة أساتذة وإداريين من الولايات المتحدة، واستمالت أفضل طلاب البلاد عبر تقديم منح ورواتب كاملة. و جامعة نزارباييف يُتوقع من الطلبة التفكير والتساؤل والمناقشة بدلا من حفظ معلومات تُملى عليهم.

ويضمّ حرم الجامعة متنزها تكنولوجيا يُعرف بtechnopark، والذي تم تصميمه مع شركاء من كوريا الجنوبية وبريطانيا، وهو كناية عن منشأة متعددة الأغراض، مصممة لتنفيذ أبحاث التكنولوجيا الحيوية، والروبوتية، والمعلوماتية، والميكانيكية، والطاقة المتجددة.

ولعلّ مفخرة قطاع التعليم في كازاخستان تبقى جامعة الفارابي التي احتفلت بعيدها الثمانين هذا العام. ويضمّ حرمها عشرون ألف طالب وطالبة في جميع المجالات. فيها ثمانية متاحف، وأكبر مكتبة في آسيا الوسطى.

واختارتها الأمم المتحدة لتصبح مركز تأثير أكاديمي يختص بمشاريع الاستدامة.

من هنا يتحضّر أساتذة وطلاب هذه الجامعة لتأدية دور فعّال في إكسبو ألفين وسبعة عشر الذي ترعاه وتنظمه العاصمة الكازاخستانية أستانا تحت عنوان "طاقة المستقبل".

في هذا المعرض الذي يمثل ثالث أكبر حدث دولي بعد دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم، دعت أستانا المجتمع الدولي للتفكير الجماعي في قضية الاستدامة والطاقة المتجددة.