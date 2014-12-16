معدل التضخم في بريطانيا ينزل لأقل مستوى في 12 عاما

نزل معدل التضخم في بريطانيا لأقل مستوى، فيما يزيد عن 12 عاماً في نوفمبر مما يخفف العبء على المستهلكين، ويحرر بنك إنجلترا المركزي من الضغوط الرامية لحمله على رفع أسعار الفائدة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة مع 1.3 بالمئة في أكتوبر.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ينزل مؤشر أسعار المستهلكين من جديد إلى 1.2 بالمئة. ومعدل واحد بالمئة هو الأقل منذ سبتمبر 2002.

وذكر المكتب أن أسعار وقود السيارات نزلت 5.9 بالمئة، مقارنة مع نوفمبر من العام الماضي.