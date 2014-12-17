الاستثمار في المجتمع.. رؤية لتحقيق الاستدامة

"نتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة Stakeholders من أجل فهم تطلعات المجتمع منا" هذه الرؤية تحملها واحدة من أهم شركات النفط حول العالم. شركة البترول البريطانية، التي اشتهرت بالرمزbp British petroleum، من أكبر وأعرق شركات النفط في العالم، يعمل فيها أكثر من 80 ألف موظف في أكثر من 80 دولة حول العالم. إضافة إلى المنتج الرئيس الذي تعمل عليه الشركة، في إنتاج النفط ومشتقاته، توجه اهتمامها لتحقيق الاستدامة البناءة في مجالات متعددة تخدم المجتمعات التي تمارس نشاطاتها فيها.

تنفق الشركة على برامج المسؤولية الاجتماعية CSR من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. أنفقت الشركة على برامج التنمية المجتمعية، بما في ذلك نفقات المساعدة في حال الكوارث خلال عام 2013، مبلغا يقارب 78.8 مليون دولار، منها 33.6 مليون دولار أنفقت خارج أوروبا والولايات المتحدة.

أنشأت الشركة مؤسسة BP كمنظمة خيرية تعمل لمصلحة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتعطي الأسبقية في التبرعات للجمعيات الخيرية التي تدعم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والأساليب العملية للقضايا البيئية، والإغاثة الإنسانية. في 2013، دعمت المؤسسة عديدا من الجمعيات مثل TeachFirst، وهي مؤسسة خيرية تعمل في المملكة المتحدة تهتم بمعالجة عيوب التعليم في كل من بريطانيا وويلز، جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة وصندوق Paragon Charitable trust في الهند المهتم بدعم التعليم. كما تدعم الشركة من خلال مؤسستها الخيرية مبادرة العاملين الهادفة للمساهمة في تقديم العمل الخيري من خلال الجهات التطوعية المعتمدة التي يختارونها بأنفسهم.

في حال اختار موظفو BP دعم أنشطة خيرية، تسمح الشركة لهم بمنح جزء من وقتهم وخبراتهم من أجل تقديم العمل الخيري. في العام الفائت قدم موظفو الشركة في جميع أنحاء العالم نحو 7.1 مليون دولار في مجالات التبرعات الشخصية و جمع التبرعات لمصلحة الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء العالم، قابله أن قدمت مؤسسة BP منحا تقارب 10.1 مليون دولار لدعم هذه الأنشطة.

تركز الشركة مساهماتها في مجالات الحماية من المخاطر المهنية، التعليم، البيئة والحياة المجتمعية المحيطة، كما تركز الشركة في منتجاتها على الاستثمار الأخلاقي responsible investment من أجل تطوير منتجات، وأساليب إنتاج تحافظ على الاستدامة Sustainability وتقلل المخاطر.

الحديث يطول عن مثل هذه الشركات العملاقة، وما تقدمه في مجال المشاركة المجتمعية من أجل حفظ الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة البيئة السليمة للأجيال المقبلة. ومن المهم أن نتعلم جميعا ثقافة المشاركة المجتمعية وحقوق أصحاب المصالح Stakeholders الحاليين والمستقبليين.

هذه الاتجاهات في حاجة إلى استثمارات جريئة ومِلكيات متعددة، تستفيد من أصحاب الاختصاص تحقيقا لمفهوم الوكالة Agency المتخصصة، وتبتعد عن فكر الاستثمار الفردي المتركز في عدد محدود من الملاك حتى يعم البناء وتتحقق الاستدامة بمفهومها الشامل.

*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.