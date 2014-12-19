أورباكون: 16 ألف شخص شاركوا بترميم شيراتون الدوحة

أعلنت شركة أورباكون للمقاولات والتجارة، نجاحها في تأهيل وترميم منتجع شيراتون الدوحة وقصر المؤتمرات في زمن قياسي بلغ 7 أشهر.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، معتز الخياط، في بيان صحافي، إن الثقة التي حصلت عليها الشركة بهذه المهمة جعلت المسؤولية أكبر، فهو أبرز فندق في تاريخ قطر، وسيشهد حدثا كبيرا في موعد محدد، وعلينا أن ننجز ترميمه وتطويره قبل هذا الموعد.

وذكر الخياط أن جميع المديرين في أورباكون كانوا متواجدين على مدار الساعة في مكان العمل على مدار أشهر متواصلة للإشراف على سير العمل واتخاذ القرارات بشكل فوري دون أي تأجيل، خصوصا أن المشروع شارك فيه أكثر من 16 ألف شخص من الكفاءات والكوادر الهندسية والفنية والعمالية.

وتوجّب على الكادر الفني والهندسي أن يرمم شيراتون الدوحة أول فندق خمس نجوم، تأسس عام 1982 وشهد الكثير من المؤتمرات والقمم الخليجية والعربية، بأسلوب يحافظ فيه على خصائص وتراث الثمانينيات رغم إدخال كل المعايير الحديثة في التشغيل والإدارة وأنظمة التكنولوجيا.

وجسدت عملية الترميم، منح وجه جديد لفندق يضم 371 غرفة ضيوف تشمل مجموعة مختارة من 64 جناحا فاخرا، و26 قاعة مؤتمرات واجتماعات تستوعب 5000 شخص، فضلا عن مرافق أخرى مثل المطاعم.

يذكر أن شيراتون الدوحة كان يطلق عليه في الماضي اسم هرم الخليج نسبة إلى شكله الهرمي وموقعه على بحر الخليج.