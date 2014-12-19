إنجاز 10% من قطارات الرياض أضخم مشروع للنقل بالعالم

أعلن أمير الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، الانتهاء من أعمال تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام - القطار والحافلات) بنسبة 10 في المائة وفق الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

ويوصف مشروع الملك عبدالعزيز للنقل، المتضمن بناء (مترو الرياض) بأنه أكبر مشروع قيد الإنشاء في العالم، بكلفة تقدر بنحو 22.5 مليار دولار لأربع سنوات مقبلة.

ويتضمن المشروع الأضخم، بالمملكة، ستة مسارات للقطار بطول 176 كيلومترا تضم 85 محطة، وشبكة متكاملة بالحافلات تتكون من 22 مسارا، وتمتد لقرابة 1200 كيلومتر لتغطي كامل أجزاء مدينة الرياض.

وتشارك شركات عالمية مثل الستوم الفرنسية وبومباردييه الكندية وسيمنز الألمانية في مشروع مترو الرياض.

واستقطبت الائتلافات الثلاثة المنفذة للمشروع، مئات المهندسين من الشباب السعودي من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وتلزم الدولة الشركات المنفذة باستقطاب الشباب السعودي، من أجل الاستفادة من الخبرات الوطنية وتوفير البيئة الملائمة لتطوير مهارات المهندسين بعد التخرج، وتوفير فرص العمل المستمر لهم بقطاع النقل.