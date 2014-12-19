بريطانيا: تراجع ثقة المستهلكين لأدنى مستوى بـ9 أشهر

أظهر مسح أجرته شركة جي.إف.كيه لأبحاث السوق ونشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن معنويات المستهلكين البريطانيين تراجعت في ديسمبر إلى أضعف مستوى لها منذ مارس مع انحسار التفاؤل بشأن الاقتصاد إلى أدنى مستوياته في 17 شهرا.

ونزل مؤشر جي.إف.كيه الرئيسي لثقة المستهلكين إلى -4 في ديسمبر من -2 في نوفمبر، ليأتي دون توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، إذ توقعوا ارتفاعه قليلا إلى -1.

وبينما لايزال المؤشر يتجاوز بكثير متوسطه على المدى الطويل البالغ -9 ضعف توقعات العام المقبل مع تراجع مؤشر جي.إف.كيه للتفاؤل الاقتصادي إلى أدنى مستوياته في يوليو 2013.

ويبدو أن التعافي الاقتصادي السريع في بريطانيا يتجه للتباطؤ قليلا في الأشهر المقبلة، لكن المخاوف المتعلقة بمتانة اقتصاد منطقة اليورو والاضطرابات الجيوسياسية في العام الحالي ربما قلصت ثقة المستهلكين.

وقال نيك مون، مدير البحوث الاجتماعية لدى جي.إف.كيه "بعد سبعة أشهر من التحرك في نطاق نقطتين على جانبي -1 خرج المؤشر أخيرا عن هذا النطاق، و(لكن) الخبر السيئ للحكومة هو أنه تحرك في اتجاه نزولي".