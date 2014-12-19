شباب الأعـمال

نستمر في سرد بعض النقاش ومحاورة شباب الأعمال والمواضيع التي تهمهم. وتطرقت لهم لموضوع المسؤولية الاجتماعية وأن دور رجل الأعمال لابد من تضمينه لدور رئيس للخدمة الاجتماعية سواء على مستوى عائلته أو أقربائه أو قبيلته أو موطنه أو مدينته التي يسكن فيها. ومن أفضل الممارسات جعل العمل التجاري مندمجا مع العمل الاجتماعي. ونضرب أمثلة لذلك فاختيار عمل تكون متحمسا وعاطفيا نحوه ولديك شغف به فالزمه ويكون نافعا للمجتمع ولك فتضرب عصفورين بحجـر.

ومن الأمثلة العمل في المجال الصحي فأنت تخدم نفسك كرجل أعمال وتخدم المجتمع إن قدمت لهم خدمات بأسعار معقولة وراقية وتبرعت بساعات خدمة من دون مقابل كعمليات بدون رسوم. وهناك أمثلة حية في مستشفيات فيوجد صندوق خيري من أصحاب مستشفيات وشركاء ومتبرعين لإعانة كل مريض معسر. أو مثل مايفعله البعض بالتبرع بنسبة ثابتـة من دخل الشركة للأعمال الخيريـة. ونظرا لخبرات رجل الأعمال فالمشاركة في لجان الغرف التجاريـة على أي مستوى يثري العمل فيها ويضيف للطرفين خبرات نافعـة.

والغرف التجاريـة من خبرتي هي أفضل هيكل تنظيمي للسعي من أفراد المجتمع لمساعدة القطاع العام في تحسين بيئة العمل والخدمات وتنظيم العلاقـة بين الأطراف، والكثير من الناس يجهـل عدد اللجان الموجودة بالغرف التجاريـة وخاصـة الكبيرة وعدد النشاطات على مدار السنة. ومهم جدا تشجيـع أفراد المجتمع بكافة أطيافه لأجل الانخراط والتطوع وخاصة الشباب والشابات. وتعتبر هذه مدرسة لهـم للاحتكاك وتبادل الخبرات. النتيجة الحتمية للانخراط في الأعمال التطوعية هي الانتشار في المجتمع التطوعي مثـل الجمعيات الخيريـة والمنتديات والمجموعات الفكريـة والمجالس والمؤتمرات.

المهم في كل هذا صدق النية والإخلاص لله. ودعوت مرارا لتحديد عضوية المجالس البلدية وحتى مجلس الشورى ومجالس الغرف التجاريـة بآليـة تعتمد على هذه المشاركات. أما الاختيار الأكاديمي والعشوائي المزاجي وعن طريق توصيات فأثبت فشله. وماعليك إلا النظر للنتائج لتعرف صحة الافتراض. إيجاد شبكة من المجالس أوسع من مفهوم المجالس البلدية إلى مجالس تعليمية وصحية وأمنية وسياحية وثقافية وغيرها على مستوى الأحياء مبدأ دعوت له لسنوات بدون استيعاب من الجهات المنظمة لهذه الأمور وليتها تتطبق. فوجود آلاف المجالس المتخصصة وتجميـع العمل التطوعي في أطر منظمة سيخلق خلفية داعمة للحكومة والوزارات والأمانات وكافة القطاعات. وذلك سواء بالأفكار أو المعلومات أو التنفيذ. ولا بد من التأكد من وجود أغلبية شبابية من الجنسين فيها والتخلص من كل من تجاوز سن التقاعد، ويعمل لهؤلاء مجالس استشاريـة تطوعية على مستوى آخر للدعم. المستقبل الواعد لا يكون إلا بالشباب.. هم أبطال التغيير والإبداع.

* نقلاً عن عكاظ