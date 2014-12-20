أوباما يمنع التجارة مع القرم ويدعو روسيا للخروج منها

حظرت الولايات المتحدة المبادلات التجارية مع القرم احتجاجاً على ضم موسكو لشبه الجزيرة في وقت تتعثر جهود السلام في أوكرانيا حيث قتل خمسة جنود في الشرق الانفصالي رغم دعوة وزير الخارجية الألماني إلى استئناف محادثات السلام الأحد، في مينسك.

وقال الرئيس باراك أوباما إن المرسوم الرئاسي يحظر أي تبادل "للسلع والتكنولوجيات والخدمات" من القرم وإليها، وذلك غداة عقوبات مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في بيان "أدعو مجددا روسيا الى وقف احتلالها ومحاولاتها ضم القرم والكف عن دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا".

ولم يتوصل ممثلو كييف والانفصاليين الى الاتفاق مساء الجمعة على موعد لعقد اجتماع في مينسك بهدف استئناف العملية السلمية وإنهاء النزاع الذي أوقع أكثر من 4700 قتيل في نهاية مؤتمر بالفيديو عبر الإنترنت.

من جهتها، أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على موسكو في قطاعي النفط والغاز.

واعتبر رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن "نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عمد في شكل دائم الى انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها. كندا لن تقبل الاحتلال غير القانوني للقرم".