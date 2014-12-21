السعودية: ارتفاع الصادرات غير البترولية 13.5%

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن إجمالي صادرات المملكة السلعية غير البترولية بلغت 57013 مليون ريـال بارتفاع بنسبة 13.42% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والواردات بلغت 169039 مليون ريـال بارتفاع بنسبة 8.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق .

وأوضحت المصلحة في بيانها لوكالة الأنباء السعودية أن نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة بلغت 33.72%.

وقالت إن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 18600 مليون ريـال تمثل نسبة 32.62% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية، وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 18336 مليون ريـال بنسبة 32.16%، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 6475 مليون ريـال بنسبة 11.36% من إجمالي قيمة الصادرات .

وأضافت المصلحة أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها جاءت في المرتبة الأولى للواردات في الربع الثالث من العام الحالي 2014، حيث بلغت قيمة واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها 43471 مليون ريـال تمثل25.72% من إجمالي الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 29996 مليون ريـال بنسبة 17.74%، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية 20173 مليون ريـال بنسبة 11.93%.

وأشارت إلى تصدر الصين الدول المصدر إليها والدول المستورد منها خلال الربع الثالث، حيث احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 11.89% من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.60%، تلتها الهند بنسبة 6.62%.

ومن ناحية الواردات احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى بنسبة 14.61% من إجمالي الواردات، تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.74% ثم ألمانيا بنسبة 6.70%.