أعلى نمو أميركي منذ 11 عاماً بـ5% للربع الثالث

ارتفعت تقديرات النمو في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 11 عاما في الربع الثالث من السنة الحالية 2014، وفقاً لتقديرات الحكومة الأخيرة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وعدلت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة إلى وتيرة سنوية قدرها 5% من 3.9% التي أعلنتها في الشهر الماضي.

وعزت الوزارة ذلك إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين والشركات عن التقديرات الأولية بحسب رويترز.

وبنيت هذه الأرقام المؤثرة، بناء على الزخم الذي تحقق للاقتصاد الأميركي خلال فترة الربع الثاني، عندما جاء النمو في 4.6% وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1% في الربع الأول من عام 2014، نتيجة ضعف يعزى أساساً إلى شتاء بارد بشكل غير طبيعي، ولكن منذ ذلك الحين تعافى الاقتصاد بقوة بحسب فرانس برس.

وارتفع الإنفاق على الاستهلاك 3.2% وهو أكبر قفزة منذ نهاية عام 2013. وقفز معدل استهلاك البضائع بنسبة 4.7%، في حين أن الإنفاق على الخدمات صعد 2.5 %.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع وتيرة النمو إلى 4.3 %.

ونما إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بوتيرة نسبتها 3.2 بالمئة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2013 بدلا من 2.2 بالمئة في التقديرات السابقة.

وزادت وتيرة نمو استثمار الشركات إلى 8.9% من 7.1 %.