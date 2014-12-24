الانخفاض يخدم النمو

لايجب فهم أن انخفاض النفط سلبي على الاقتصاد العالمي، وحتى محليا، بل هذا سيكون بالاتجاه الاخر فتحا مهماً للنمو الاقتصادي، فلا يجب أن تكون الرؤية أنها سلبية على الاقتصاد العالمي، فأول الفوائد هي توفير 500 مليار دولار للدول الصناعية الأوروبية، وهذا يعزز الان انخفاض التضخم بالدول الصناعية بما سيلقي أثره الاقتصادي على السلع المصدرة للخارج وبالتالي الدول المستوردة ستنخفض التكلفة عليها، وأيضا سيكون مهما الانخفاض للطاقة شمولية الانخفاض لمعظم السلع، ولكن يجب فهم أن ذلك لن يكون لفترات طويلة مع عودة ارتفاع اسعار النفط خلال منتصف 2015 كما يتوقع. الانخفاض إيجابي بمراحل كثيرة "وسلبي للمصدرين للنفط بالطبع" ولكن فاتورة الانخفاض هل توازي قيمة البيع المرتفع، القراءة الأولى تقول لا، ولكنها ستكون درسا مهماً وإضافيا للدول المصدرة بالبحث عن البدائل لمصادر الدخل وهذا ما يضع خيار المخاطر مرتفعا لهذه الدول أيا كانت، فالنفط سلعة غير مستقرة وغير معتمد عليها "يفترض" في بناء سياسات طويلة الأجل، فهي تعتبر متقلبة، وغير مستقرة، وهذا يعني استثمار كل ارتفاع بأقصى عائد ممكن.

يجب أن نقر أن تراجع النفط، يتيح فرص استثمار كبيرة، وتضاف لكل من يملك القدرة المالية لاقتناص الفرص التي تتيحها الأسواق بمختلف دول العالم، وأيضا يفيد الدول النفطية بخروج "لاحقا" الدول المنتجة للنفط الصخري، وهذا أيضا يدعم الدول المنتجة "التقليدية" كثيرا، وهذا ما ينتظر بفارغ الصبر لهذه الدول، القراءة المهمة هنا كيف يستفاد من انخفاض النفط، في أن يعزز القدرة على الاستثمار والبدائل وانحسار التضخم، وتهدئة الأسواق وتصحيح الأسعار، وهذا ما يمكن أن يقال إنه نتيجة مهمة تحصل الان وهو تراجع النفط، ولعل الأهم هنا لحظة توقف ارتفاع النفط وتصحيحة السعري يخدم الجميع واقصد به السعر المتوازن لا انخفاضا شديدا يقل عن 60 دولارا ولا مرتفعا يزيد عن 100 دولار على الأقل في هذه المرحلة أو الفترة الزمنية، والاقتصاد العالمي يحتاج ذلك لأسباب ضعف النمو وتراجعه في الدول الصناعية الكبرى كالصين، فهي تعاني من التراجع الاقتصادي وأوروبا لم تتعافَ كليا، كل ذلك سيخدمها انخفاض النفط لانخفاض فاتورة الاستيراد.

الإيجابات لارتفاع النفط يخدم الدول المنتجة التقليدية، وهذا منطقي ولكن معه ارتفاع التضخم أيضا فلا نفط مرتفعا بلا تضخم، وحتى الدول الأوروبية تزيد الضريبة مع كل ارتفاع للنفط، وبالتالي يزيد الدخل لديها، وهذا ليس سلبيا لها، ولكن الأفضلية لتراجع النفط لدفع النمو، في النهاية يجب النظر أن هناك إيجابية تحدث من انخفاض النفط فهو ليس سلبياً على الدوام.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض".