"ستاندرد آند بورز" تهدد بخفض تصنيف روسيا الائتماني

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أنها تدرس خفض تصنيف روسيا الائتماني، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وضعف نظامها المالي.

ووضعت وكالة التصنيف روسيا تحت المراقبة "السلبية"، بسبب "ما نرى أنه تدهور سريع في مرونة روسيا النقدية وتأثير ضعف الاقتصاد على النظام المالي"، بحسب بيان الوكالة.

وأضاف البيان أن التصنيف السيادي لروسيا بالعملة الأجنبية هو حاليا "بي بي بي سالب"، وهو أدنى مستوى في درجات الاستثمار. وتعني مراجعة الثلاثاء وجود فرصة 50%، لخفض التصنيف، بحسب الوكالة.

وتعتزم الوكالة استكمال المراجعة بحلول منتصف يناير. وانخفض سعر الروبل بشكل كبير الأسبوع الماضي ما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

واستعاد الروبل بعض عافيته الأسبوع الماضي. ويعود ذلك بحسب محللين إلى تدخل شركات تصدير روسية عملاقة في السوق إضافة إلى البنك المركزي ووزارة المالية.

وفي تعاملات بعد ظهر الثلاثاء بلغ سعر الروبل 54.69 للدولار بعد أن فاق 80 روبل للدولار الأسبوع الماضي.