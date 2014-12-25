إنفاق قياسي في ميزانية السعودية بـ860 مليار ريال

أعلنت السعودية أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم، والتي ستتضمن إنفاق 860 مليار ريال خلال 2015.

وقدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات العامة بميزانية 2015 عند 715 مليار ريال مقابل 855 مليارا في 2014.

وقالت وزارة المالية إن المملكة ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام.

وتوقعت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014 مقابل 2.67% في 2013.

وشددت السعودية على تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز، وشددت الضوابط على الصرف من الميزانية في المشاريع القائمة.

وتوقعت السعودية أن تحقق ميزانية العام المقبل عجزاً يقدر بـ145 مليار ريال.

وأكدت السعودية التزامها بتكاليف عقود التشغيل والصيانة، ورصدت 38 مليار ريال للبلديات العام المقبل.

وتتوقع السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام، بعجز في موازنة 2014، بواقع 54 مليار ريال.

وتعتزم وزارة المالية السعودية الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات في أعوام لاحقة.

ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 1.6% من الناتج المحلي المتوقع بنهاية 2014 مقابل 2.1% في 2013.