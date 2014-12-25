مختصون عبر تويتر: موازنة توسعية بـ217 مليارا للتعليم

اتفق العديد من المحللين عبر تدويناتهم على موقع "تويتر" أن الإيرادات المتوقعة للعام المقبل تحفظية، بالنسبة للميزانية العامة للسعودية، ولكن اختلفت تقديراتهم لسعر برميل النفط الذي تم احتسابه.

وفاق الإنفاق المتوقع للعام المقبل توقعات المحللين، حيث ذكر مازن السديري، رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال، أن خادم الحرمين بكل حكمة يفوض وزير المالية لاستخدام الاحتياطيات، وهو دليل واضح على رغبة الدولة للمضي في الإنفاق والتوسع.

وقال بدر البلوي، مدير محافظ في شركة "المستثمرون الخليجيون" لإدارة الأصول، إن المملكة تستمر بسياسة الإنفاق التوسعية رغم ظروف تقلبات أسعار النفط، وهو الأمر الذي يسهم في استقرار النمو الاقتصادي للمملكة.

وفيما ركز العديد من المحللين على أسعار النفط، شدد البعض على أن هناك جوانب معينة يجب التركيز عليها.

وقال بشر بخيت، عضو مجلس الإدارة لشركة أصول وبخيت الاستثمارية إن ميزانية التعليم مستمرة بـ217 مليار ريال، في حين كانت في العام السابق 210 مليارات ريال وهي مؤشر على التركيز في الاستثمار بالمواطن.